Лауренциу Регекампф: «Это большая победа для «Нефтчи» и всего азербайджанского футбола»

«В первую очередь поздравляю свою команду, - говорит румынский специалист. – Мы боролись, показали хорошую игру против очень сильного соперника. Думаю, с первых до последних минут мы были сильнее. Мы заслужили сегодня победу. До игры я сказал футболистам, что сегодня нам нужен положительный результат. Но для выхода в следующий раунд нужно удачно сыграть в двух матчах. Нас ждет очень сложный выезд.

Очень недоволен пропущенным голом на последних минутах. Но для нас ничего не меняется. Верю, что мы и в Австрии так сыграем и победим. Если мы не будем стараться победить там, то у нас не будет шансов.

Мы не позволяли сопернику свободно начинать атаки. Во втором тайме мы им дали много пространства, и у них появилось много времени. Мы сделали пять замен. Возможно, это повлияло. В любом случае я доволен игрой и результатом.

Пропущенный гол на нас не повлияет. В футболе такое бывает. Надо постараться сыграть там так, как мы играли тут в течение 75 минут. Если мы создадим там моменты, которые создавали тут и используем их, то все будет хорошо.

Эта игра получилась очень позитивной для нас. Обыграть венский «Рапид» нелегко. Надо проанализировать, где мы ошиблись. Надо сконцентрироваться. Сейчас нас ждет матч чемпионата с «Шамахы», а потом выезд в Вену.

Мы должны сохранить этот темп. Мы должны стараться удержать уровень, показанный в ответном матче с «Арисом» и сегодня. Но мы должны над собой работать, потому что допускаем некоторые ошибки. Верю, что в ответной игре у нас будут шансы.

На матч чемпионата выйдет смешанный состав. Надо победить на старте чемпионата.

Что было сегодня самое сложное? Погода. Она была тяжелой для всех. Но порой в Вене бывает жарче, чем в Баку. Я долго жил в Австрии. Надеюсь, что там через неделю будет прохладнее. Но когда я говорю про погодные условия, я отмечаю, что они были тяжелыми для обеих команд. С первых минут мы играли в прессинг, а это требует много сил. Я думаю, что Эдди Исрафилов может три таких матча сыграть. Он очень хорошо готов. Но и он устал ближе к концу игры. Он сказал, что не может дышать. И другие игроки тоже испытывали подобные проблемы.

Я сейчас вижу тут расстроенные лица, но я очень счастлив. Для нас это большая победа. Для клуба, для азербайджанского футбола... Думаю, мы заслуженно победили. С нашими потрясающими фанатами мы сегодня выиграли. Благодарю их вновь.

Я не могу обещать, что мы победим в Вене. Но обещаю, что мы все сделаем для этого.

Замены? Я пытаюсь понять игроков, которые вышли на поле во втором тайме. Мы выигрывали 2:0. Они старались сохранять мяч, удержать результат. Пропущенный гол в концовке – это не из-за отсутствия концентрации. Мяч был у Рахмана Гаджиева, он увидел бегущего Доньо, не стал держать мяч и отдал пас на него, чтобы тот забил еще…

Когда такое бывает, надо из этого извлекать уроки. Нам в этом смысле не хватило опыта. В раздевалке я сказал ребятам, что надо быть настроенными позитивно. Посмотрите, что Рахман хотел сделать в конце. То есть мы даже при счете 2:0 были настроены на то, чтобы забить еще.

Мы уважаем «Рапид». Это была очень сложная игра против очень сильной команды. А в гостях будет еще труднее. Нам не нужно впадать в эйфорию. Не стоит думать, что все будет легко там. Мы должны быть на 100 процентов готовы. Фанаты будут их поддерживать, они будут оказывать на нас давление. Мы поедем туда, чтобы бороться до последнего».