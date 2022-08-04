Орбан заявил, что мира в Украине не будет без переговоров РФ и США

Мир в Украине не наступит никогда без переговоров России и США, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого цитируют российские СМИ.

"Без американо-российских переговоров в Украине никогда не будет мира", - заявил Орбан.

Премьер Венгрии считает, что "стратегия мировых лидеров" обостряет и продлевает конфликт и снижает шансы на мир. По мнению Орбана, будущее Запада под большим вопросом, так как западные страны не сталкивались с подобным кризисом уже долгое время.