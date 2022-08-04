Бениамин Погосян: Мы пожертвуем Карабахом

Если перед Арменией стоит выбор: пожертвовать Карабахом или спасти Армению, мы вынуждены пожертвовать Карабахом. Об этом в эфире ютуб-канала 1inTV заявил исполнительный директор Армянской ассоциации политических наук Бениамин Погосян.

По словам Погосяна, Армении угрожает военный шантаж и война. «Чтобы не злить Азербайджан, мы всячески избегаем решительных шагов. Если перед Арменией стоит выбор: пожертвовать Карабахом или спасти Армению, мы вынуждены пожертвовать Карабахом».