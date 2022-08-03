Вступление Финляндии и Швеции в НАТО одобрили 23 из 30 стран

На данный момент уже 23 из 30 стран-участниц НАТО ратифицировали документ о вступлении в Альянс Финляндии и Швеции. Об этом в четверг заявил генеральный секретарь Йенс Столтенберг в ходе очередного брифинга для журналистов.

"Число союзников, ратифицировавших присоединение Финляндии и Швеции к НАТО, достигло 23", – заявил Столтенберг.

Помимо этого, высокопоставленный чиновник подчеркнул, что на данном этапе большая часть стран близки к завершению процедуры ратификации документов о вступлении Финляндии и Швеции в состав Североатлантического альянса. По его словам, это самый быстрый процесс присоединения территорий к военно-политическому блоку.