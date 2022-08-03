Жителя села Розовка Запорожской области Украины выдворили с территории региона «за дискредитацию органов власти РФ», а также «попытку препятствия работе органов пророссийской военно-гражданской администрации» (ВГА) области и «дестабилизации социально-политической обстановки» в Акимовском районе. Это первый подобный прецедент в регионе.

«Правоохранительными органами выявлен и задокументирован факт воспрепятствования работе органов ВГА Запорожской области, дестабилизации социально-политической обстановки в Акимовском районе Запорожской области, а также дискредитации органов Российской Федерации. С учетом указанных фактов принято решение о принудительном выдворении жителя села Розовка Акимовского района 1983 года рождения за пределы территории Запорожской области», - сказали в администрации.