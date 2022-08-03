Лондон назвал условие для окончания войны в Украине

Урегулирование войны в Украине возможно лишь в случае полного ухода Вооруженных сил России с территории страны. Об этом в четверг заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в ходе беседы с журналистами новостного телеканала Sky News.

«Единственный вариант завершения конфликта – когда русские покинут Украину», - заявила Трасс.

Помимо этого, глава внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства подчеркнула, что британские власти должны продолжать поддерживать Украину новыми поставками тяжелого вооружения.

Дипломат также добавила, что, будучи премьер-министром Великобритании, продолжит введение новых экономических рестрикций против России.