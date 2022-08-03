На сегодняшний день не существует реактивных систем залпового огня (РСЗО), которые бы превосходили американские HIMARS одновременно по точности, скорости ударов и эффективности в целом. Такое заявление сделал военный эксперт Олег Жданов, пишет УНИАН.

"HIMARS действительно самая современная система на сегодняшний день… Она и самая последняя, 1994 год разработки", – отметил он.

По словам Жданова, конкурировать с HIMARS по дальности и точности удара может украинская "Ольха-М". Однако, эксперт уточнил, что речь идет не о системе в целом, а о снаряде, который надо запускать из старой советской установки "Смерч", а значит, процесс перезарядки и процесс ее наведения куда сложнее.