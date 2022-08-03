Мурад Самедов, собкор 01:30

Как уже ранее сообщал haqqin.az, после переименования Общественного объединения «Общество беженцев Азербайджана», в стране появилась новая общественно-политическая организация «Община Западного Азербайджана», основной целью которой станет восстановление прав сотен тысяч наших соотечественников, варварски изгнанных из мест, в которых они и их предки жили веками в современной Армении. После победы во Второй карабахской войне и освобождения оккупированных территорий, Азербайджан вплотную приступил к решению проблемы свыше миллиона беженцев, ожидающих начала процесса Большого возвращения. При этом принципиально важно учесть, что речь идет не только о гражданах страны, бежавших от армянской оккупации, но и о сотнях тысячах наших соотечественников, варварски изгнанных армянами с исконных азербайджанских земель Зангезура, Гейча, Иревана.

Продолжая творить беззаконие при попустительстве мирового сообщества, армяне все эти годы последовательно и целенаправленно стирали и продолжают стирать любые следы духовного, культурного и религиозного присутствия азербайджанского народа на этих землях. Достаточно сказать, что на территории современной Армении были либо разрушены, либо варварски переделаны 300 мечетей, осквернены и сравнены с землей свыше 500 (!!) азербайджанских кладбищ. А сколько уникальных азербайджанских архитектурных и исторических памятников армяне присвоили или варварски уничтожили! Дворец хана Сардара XVII века, мечеть Аббаса Мирзы XVIII века, Гёй мечеть XVIII века, баня Гасанали-бека XIX века, караван-сараи Салим, Талин, Афшар... Этот список можно продолжать до бесконечности, но и его вполне достаточно, чтобы представить масштабы культурного геноцида азербайджанского народа, учиненного армянскими варварами и националистами. Однако к нашему великому сожалению, ни проблема сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из родных мест, ни разрушение сотен памятников архитектуры так и не удостоились внимания международных правозащитных организаций. Приходится констатировать, что за пределами Азербайджана проблемами наших западных соотечественников никто не занимается.

Особенно удручает позиция ЮНЕСКО – статусной структуры ООН, призванной защищать всемирное культурное наследие от вандалов всех рас, национальностей и вероисповеданий. Эта организация палец о палец не ударила, чтобы защитить хотя бы крупицу азербайджанского наследия на территории современной Армении, чтобы спасти от осквернения хотя бы одну мечеть, хотя бы одно азербайджанское кладбище с надгробьями времен средневековья. В то же время, стоило лишь ереванским пропагандистам заявить о якобы имеющихся разрушениях армянских памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, как ЮНЕСКО тут же выразила готовность послать специальную миссию для проверки поступивших жалоб. Демонстрируя худшие образцы двойных стандартов и цинично политизируя свою деятельность, организация ЮНЕСКО окончательно утратила в глазах Азербайджана кредит доверия. Вернув после победы в 44-дневнлй войне захваченные оккупантами земли, Азербайджан полон решимости добиться справедливости в восстановлении прав беженцев. И в этой связи появление организации «Общины Западного Азербайджана», объединяющей депортированных из Армении соотечественников и их наследников, может сыграть важную роль в усилении этого процесса.