На пути к государству «Западный Зангезур»: азербайджанцы жаждут вернуться в Армению процесс пошел
Как уже ранее сообщал haqqin.az, после переименования Общественного объединения «Общество беженцев Азербайджана», в стране появилась новая общественно-политическая организация «Община Западного Азербайджана», основной целью которой станет восстановление прав сотен тысяч наших соотечественников, варварски изгнанных из мест, в которых они и их предки жили веками в современной Армении.
После победы во Второй карабахской войне и освобождения оккупированных территорий, Азербайджан вплотную приступил к решению проблемы свыше миллиона беженцев, ожидающих начала процесса Большого возвращения. При этом принципиально важно учесть, что речь идет не только о гражданах страны, бежавших от армянской оккупации, но и о сотнях тысячах наших соотечественников, варварски изгнанных армянами с исконных азербайджанских земель Зангезура, Гейча, Иревана.
Продолжая творить беззаконие при попустительстве мирового сообщества, армяне все эти годы последовательно и целенаправленно стирали и продолжают стирать любые следы духовного, культурного и религиозного присутствия азербайджанского народа на этих землях. Достаточно сказать, что на территории современной Армении были либо разрушены, либо варварски переделаны 300 мечетей, осквернены и сравнены с землей свыше 500 (!!) азербайджанских кладбищ.
А сколько уникальных азербайджанских архитектурных и исторических памятников армяне присвоили или варварски уничтожили! Дворец хана Сардара XVII века, мечеть Аббаса Мирзы XVIII века, Гёй мечеть XVIII века, баня Гасанали-бека XIX века, караван-сараи Салим, Талин, Афшар... Этот список можно продолжать до бесконечности, но и его вполне достаточно, чтобы представить масштабы культурного геноцида азербайджанского народа, учиненного армянскими варварами и националистами.
Однако к нашему великому сожалению, ни проблема сотен тысяч азербайджанцев, изгнанных из родных мест, ни разрушение сотен памятников архитектуры так и не удостоились внимания международных правозащитных организаций. Приходится констатировать, что за пределами Азербайджана проблемами наших западных соотечественников никто не занимается.
Особенно удручает позиция ЮНЕСКО – статусной структуры ООН, призванной защищать всемирное культурное наследие от вандалов всех рас, национальностей и вероисповеданий. Эта организация палец о палец не ударила, чтобы защитить хотя бы крупицу азербайджанского наследия на территории современной Армении, чтобы спасти от осквернения хотя бы одну мечеть, хотя бы одно азербайджанское кладбище с надгробьями времен средневековья.
В то же время, стоило лишь ереванским пропагандистам заявить о якобы имеющихся разрушениях армянских памятников на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, как ЮНЕСКО тут же выразила готовность послать специальную миссию для проверки поступивших жалоб.
Демонстрируя худшие образцы двойных стандартов и цинично политизируя свою деятельность, организация ЮНЕСКО окончательно утратила в глазах Азербайджана кредит доверия.
Вернув после победы в 44-дневнлй войне захваченные оккупантами земли, Азербайджан полон решимости добиться справедливости в восстановлении прав беженцев. И в этой связи появление организации «Общины Западного Азербайджана», объединяющей депортированных из Армении соотечественников и их наследников, может сыграть важную роль в усилении этого процесса.
Сегодня уже недостаточно ограничиваться публикациями книг об истории Западного Азербайджана и сьемками документальных фильмов о трагических судьбах беженцах. Пришла пора целенаправленно и методично поднимать проблему изгнания этнических азербайджанцев с их родных мест на уровень глав государств и правительств, заинтересованных в дружеских отношениях с Азербайджанской Республикой, на всех международных гуманитарных площадках, научных форумах и социологических дискуссиях, посвященных теме защиты прав человека.
Трудно не заметить, как Армения настойчиво продвигает сегодня во всем мире вопрос защиты армянского населения на наших территориях, распространяя провокационные, не имеющие под собой реальной основы утверждения, что Азербайджан, якобы, не сможет обеспечить безопасное проживание армян в составе Азербайджана. Так, может пришла пора и нам начать говорить о государстве «Западный Зангезур», о правах на возвращение азербайджанцев, изгнанных из Зангезура и Гейча, о гарантиях безопасности, которые должно представить правительство Армении?
Тем более, что с появлением «Общины Западного Азербайджана», эти вопросы есть кому задавать.