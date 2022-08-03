Из 10 350 489 человек, выехавших на сегодняшний день, больше всего находится в России - 1 857 122 (по данным Украины, большинство из них незаконно депонировали (передали).

Украину покинули более 10 млн человек с начала полномасштабной войны, сообщает Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

При этом еще почти 4 млн человек транзитом через Польшу выехали в другие страны.

Среди других европейских государств по размещению украинских беженцев лидирует Германия – 915 тысяч человек.