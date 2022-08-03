Зеленский хочет разговора с Си Цзиньпином: чтобы остановить войну

Лидер Украины Владимир Зеленский хочет напрямую поговорить с президентом Китая, чтобы остановить вторжение России.

«Я хотел бы поговорить напрямую (с лидером КНР – ред.). У меня был один разговор с Си Цзиньпином год назад», - сказал он. – С момента начала крупномасштабной агрессии 24 февраля мы официально просили о разговоре, но у нас не было разговоров с Китаем, хотя я считаю, что это было бы полезно», - заявил Зеленский в интервью South China Morning Post.

Президент Украины призвал Китай использовать свое политическое и экономическое влияние на Россию, чтобы остановить боевые действия.

«Я уверен, что без китайского рынка Россия чувствовала бы себя в полной экономической изоляции. Это то, что может сделать Китай – ограничить торговлю с Россией до окончания войны», - добавил Зеленский.