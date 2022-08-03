Китай обвинил США в передаче ядерного оружия третьим странам

Китай утверждает, что США нарушают Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), передавая его третьим странам. О каких именно странах идет речь, неизвестно. Вашингтон пока никак не отреагировал на эти утверждения.

Обвинения в адрес США озвучил представитель КНР в ходе выступления на обзорной конференции ДНЯО. Он напомнил, что в рамках ДНЯО одни страны «обязались не передавать, а другие страны – не принимать» ядерное оружие. «Размещение США ядерного оружия и разрешение на его использование с истребителей в чрезвычайных ситуациях – это как раз практика передачи, которая нарушает ДНЯО», - сказал он.

Дипломат добавил, что появление ядерного оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе серьезно подорвет региональную стабильность и спровоцирует риск конфронтации. Он подчеркнул, что это напрямую затронет стратегические интересы Китая, пишет «Коммерсантъ».