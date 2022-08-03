Американские эксперты: Украина впервые начинает определять ход войны

Украина захватывает стратегическую инициативу и вынуждает Россию перераспределять силы и менять приоритеты в ответ на украинские контрнаступательные операции, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW) в очередной сводке. Заявления экспертов комментирует Русская служба BBC.

В сводке говорится, что российская армия все чаще перебрасывает личный состав и технику в Херсонскую и Запорожскую области Украины в ущерб своим усилиям по захвату городов Славянск и Северск, от которых они, похоже, отказались. Россия также перебрасывает военную технику – в частности, артиллерию и авиацию – в Крым из других регионов Украины.

Ранее российские силы уже отводили или приостанавливали наступательные операции на Харьков и южную ось, чтобы сделать приоритетным захват Луганской области, но тогда они делали это по собственной инициативе, исходя из меняющихся приоритетов командования, отмечают эксперты.

Сейчас же, пишут военные аналитики, российские войска, похоже, реагируют на угрозу украинского контрнаступления в Херсонской области, а не сознательно выбирают цели для концентрации своих усилий. Даже после того, как украинские войска остановили попытки России захватить Киев в начале войны, российская армия могла свободно выбирать, на чем именно сосредоточить свои операции на востоке.

Подготовка Украины к контрнаступлению в Херсоне и первые операции в рамках этого контрнаступления в сочетании с резким ослаблением российских сил в целом, похоже, позволяют Украине впервые начать активно определять ход войны, заключает ISW.