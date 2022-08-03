Тайвань укрепляет оборону в ответ на учения Китая

Вооруженные силы Тайваня направили самолеты и корабли для наблюдения за китайскими военными учениями. На острове были развернуты наземные ракетные комплексы. Об этом заявило Министерство обороны Тайваня.

В военном ведомстве считают «крайне провокационными» воздушные и морские учения армии Китая. С этим согласилась глава администрации Тайваня Цай Инвэнь. Она назвала китайские учения вокруг острова «безответственными». В видеообращении она призвала Пекин к здравому смыслу и сдержанности.

Тайваньская администрация старается обеспечить бесперебойную работу местных портов и аэропортов, а также стабилизировать финансовые рынки.

Военные учения проходят в опасной близости от острова, китайские самолеты и корабли несколько раз пересекали серединную линию Тайваньского пролива. Были произведены запуски нескольких ракет.