Нервная реакция Пашиняна. Лавров недоумевает: «Я не могу гадать»

Москва пока не видела предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по конкретизации деталей российской миротворческой миссии в Карабах е, заявил в пятницу журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

«Мне трудно на этот вопрос отвечать, потому что мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать, - указал глава российского дипведомства, отвечая на просьбу прокомментировать заявления Пашиняна о необходимости конкретизации российской миротворческой миссии в Карабахе. - Любая из сторон, договоренности которых были достигнуты президентами России, Азербайджана и премьер-министром Армении, конечно, вправе предлагать дополнительные инициативы. Пока мы их не видели», приводят российские СМИ слова Лаврова.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что события в Карабахе вызывают вопросы по деятельности российских миротворцев.

Напомним, члены незаконных армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, грубо нарушив положения Трехстороннего заявления от 10 ноября 2020 года, 3 августа совершили террористическо-диверсионную операцию против подразделений азербайджанской армии. В результате провокации погиб военнослужащий Анар Кязымов. В результате контртеррористической операции «Возмездие», проведенной подразделениями азербайджанской армии, была взята под контроль высота Гырхгыз, а также установлен контроль над господствующими высотами Сарыбаба и рядом других вдоль Карабахского хребта Малого Кавказа.