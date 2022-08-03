Таджикские военные подошли к границе с Афганистаном

Одну из погранчастей Таджикистана передислоцировали ближе к афганской границе. Как сообщает ASIA-Plus, дислоцированную в районе Шамсиддини Шохин (бывший Шуроабад) пограничную часть отвели ближе к границе с Афганистаном на расстоянии 12 км от таджикско-афганской границы.

По словам председателя района Шамсиддин Шохин Зафара Гулзода, данное решение позволит усилить контроль на границе между двумя странами. «Прежнее место дислокации находилось в 20 км от границы и напрямую контролировать оттуда рубежи было невозможно. Новый погранотряд расположен на месте, которое считается сложным для пограничного контроля. Обустройство погранчасти продолжается, в частности, возводится дорога, примерно 30 км которой уже проложено», - сказал он.

Ранее «Талибан» пригрозил Таджикистану захватом, если страна не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Талибы утверждают, что Таджикистан может быть захвачен за неделю.