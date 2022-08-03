Посол Азербайджана в Лондоне выступил с заявлением

Посольство Азербайджана в Великобритании продолжает свою деятельность. Об этом посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов написал в Twitter, отметив, что сам в настоящее время находится в Баку.

Он заметил, что сотрудники посольства продолжают свою деятельность несмотря на угрозы.

«Безопасность наших граждан, в том числе сотрудников посольства, является нашим главным приоритетом. Азербайджанские дипломаты в Лондоне продолжают свою деятельность в посольстве Азербайджана в Великобритании несмотря на угрозу и опасность», - сказал посол.