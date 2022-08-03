США готовы к диалогу с Россией

США готовы возобновить с Россией диалог по поводу будущей системы контроля над вооружениями, заявил спецпредставитель президента США по ядерному нераспространению Адам Шейнман на конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Он отметил, что Россия должна добросовестно подойти к этой теме: «Действующая администрация США сразу после прихода к власти начала обсуждать с Россией продление Договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3). США также хотят вернуться к обсуждению стратегической стабильности для снижения рисков и установления основы для будущего контроля над вооружениями. Мы готовы к возобновлению диалога с Россией по формированию будущего современного контроля над вооружениями, если Россия готова действовать добросовестно».

СНВ-3 - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Истекает в 2026 году.