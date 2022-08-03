Если станет премьером: Трасс пообещала не ездить на Тайвань

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс отказалась ехать на Тайвань в случае своей победы в выборах на место премьер-министра королевства, передает Sky News.

При этом, по ее словам, такие демократии, как Тайбэй, якобы нуждаются в защите. «Нет», - сказала Трасс, отвечая на вопрос о том, поедет ли она на Тайвань в качестве премьер-министра.

Кроме того, она также отметила, что Лондон имеет лицензию на экспорт вооружений Тайбэю и уже направляет оружие в регион. С точки зрения Трасс, это самое большое, что может британская сторона сделать для острова «на данном этапе».