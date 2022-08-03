На горячую линию МЧС «112» поступила информация об обнаружении боеприпасов на территории дач Яшма в городе Сумгаит.

Как сообщили haqqin.az в ведомстве, в связи с этим на место происшествия незамедлительно была привлечена оперативная группа по разминированию Службы спасения особого риска МЧС.

После принятия соответствующих мер безопасности на территории был обнаружен ручной гранатомет типа РПГ-7 с 1 снарядом, непригодным для боевого применения. Боеприпасы были изъяты и вывезены для обезвреживания специалистами гибкой группы. В ходе дополнительного осмотра на месте происшествия и прилегающей к нему территории никаких других опасных или подозрительных предметов обнаружено не было.