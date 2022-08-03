Икрам Нур, автор haqqin.az 11:28

Посольство Азербайджана в Великобритании подверглось нападению радикальной шиитской группировки «Худдам аль-Махди» (Союз слуг Махди). Британская полиция выдворила нападавших из здания, после чего задержала часть из них. Сотрудники посольства в результате инцидента не пострадали. Руководит этим «союзом» шиитский проповедник из Лондона, выходец из Кувейта Ясир аль-Хабиб, личность насколько известная, настолько же в шиитском мире и маргинальная. Последователей у него мало и большинство из них, по странному стечению обстоятельств, тоже проживают на британской территории.

По своим убеждениям аль-Хабиб шиитестее всех шиитов, включая наиболее консервативных аятолл, которых, в том числе и Хомейни, и Хаменеи считает лицемерами и даже скрытыми врагами шиизма, за что регулярно проклинает их в своих проповедях. А попутно призывает к насилию против суннитов на Ближнем Востоке, причем вполне конкретно с предложениями их всех убить. Попутно расправившись и с «лицемерами» из числа шиитов. Словом, достаточно страшный и отмороженный персонаж. Причем об источниках его финансирования мало что известно. И захватывать посольства ему не впервой. В 2018 году, после того как власти Ирана арестовали Хуссейна Ширази, сына иранского аятоллы Садека Ширази, которого аль-Хабиб и члены «Худдам аль-Махди» считают образцом для подражания из-за его совершенно фундаменталистских взглядов, которые резко критикуют в самом Иране, группировка захватила посольство Тегерана в Лондоне. Обошлось все без жертв – сорвали иранский флаг, вывесили свои, синие, после чего организованно покинули помещение и дали арестовать себя полиции. Причем абсолютное число задержанных за эту свою выходку отделались денежными штрафами и краткосрочными административными арестами. Что, по всей видимости, будет и в этот раз.

Но отчего такая мягкость и лояльное отношение? Мировая практика говорит о том, что и ООН, и власти других государств всегда крайне болезненно и остро реагируют на попытки нападения на дипломатические представительства. Так было и во время нападения на посольство Саудовской Аравии в Иране, во времена атаки на дипломатические представительства США и Великобритании в Сирии и других государствах. Во всяком случае, реакция всегда была громкая и жесткая. Но не в этот раз. Британские СМИ откровенно проигнорировали инцидент с посольством Азербайджана. И вообще сделали вид, что ничего такого не произошло. А вот это уже крайне интересно. Уже давно Британия стала прибежищем для радикальных шиитов, которых выставили отовсюду – из Кувейта, Бахрейна, Ирака и даже Ирана. В шиитской среде даже существует термин «британский шиизм», которым обозначаются все радикалы-шииты, которых в массовом порядке приютила Британия. Королевство дает им возможность фактически беспрепятственно вести свою экстремистскую пропаганду. Вот они и распоясались – то снимают оскорбительные для суннитов фильмы, то выступают с резкими нападками на Иран, то вербуют боевиков в Сирию. Теперь и на Азербайджан накинулись.