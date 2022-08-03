Зерно продолжает покидать Украину

Три судна с 58 тыс. тонн кукурузного зерна отбыли из портов Одессы. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции.

Сухогруз Navistar вышел из порта Одессы, а судна Rojen и Polarnet – из Черноморска. Они доставят зерно в Турцию, Великобританию и Ирландию.

Их будут отслеживать Совместный координационный центр в Стамбуле. Сухогрузы досмотрят в Турции, после чего они продолжат свой путь. Инспекция пройдет в соответствии с процедурами, согласованными в рамках Инициативы «Безопасная отгрузка зерна и продуктов питания из украинских портов», подписанной между Турцией, Российской Федерацией, Украиной и ООН 22 июля 2022 года.