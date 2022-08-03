Эксперт Минздрава не исключил нового роста заболеваемости COVID

«Если взглянуть на статистику соседних стран, то увидим, что в последнее время в Грузии, России, Турции и Иране число новых ежедневных заражений увеличилось в разы. В Азербайджане также наблюдается рост числа инфицированных COVID-19. Несмотря на то, что большинство ковидных ограничений давно сняты, эпидемиологическая ситуация в нашей стране удовлетворительная и находится под контролем», - сказал Эйвазов.

Отвечая на вопрос, что по прогнозам некоторых европейских экспертов, осенью коронавирус может активизироваться, Эйвазов заметил, что еще несколько месяцев назад Минздрав отмечал, что этот вид инфекции активизируется ближе к осени: «Дело в том, что приобретенный коллективный иммунитет со временем ослабевает. Каждая новая волна пандемии порождает новые мутантные варианты вируса, способные быстрее и легче ускользнуть от иммунного контроля. Кроме того, снятие большинства ограничений создает благоприятные условия для распространения вируса. Поэтому не исключено, что осенью число заражений в нашей стране возрастет. В настоящее время эпидемиологическая ситуация в Азербайджане находится под контролем и тщательно контролируется органами здравоохранения. За время пандемии накоплен большой опыт по устранению негативной динамики».

Рассказывая о новых мутировавших видах омикрон-штамма, специалист-эксперт Минздрава отметил, что наблюдаемый в последнее время рост числа случаев заражения коронавирусом в мире в основном связан с новыми мутировавшими разновидностями штамма «Омикрон», выявленными в некоторых странах Европы и Америки. Также отмечается, что направление эволюции вируса и характеристики новых штаммов остаются неясными. Хотя эти штаммы считаются менее смертоносными, чем другие штаммы коронавируса, такие как дельта-штамм, но распространяются с более высокой скоростью. Поскольку вирус более активно размножается в верхних дыхательных путях, воздушно-капельный путь заражения играет значительную роль. В связи с чем ВОЗ рекомендует использовать маски в закрытых помещениях и соблюдать правила гигиены на фоне наблюдаемого во всем мире высокого роста числа заражений COVID-19».

Что касается способов защиты от вируса, то, как сказал Эйвазов, они остаются неизменными. «В первую очередь, важно использовать маску в закрытых помещениях и общественном транспорте, часто проветривать помещения, минимизировать пребывание в местах массового скопления людей, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра, правила гигиены рук и респираторной гигиены. Эти простые рекомендации в суровые времена пандемии не раз показывали свою эффективность. Хочу отметить, что некоторое время наблюдалась тенденция снижения числа случаев заражения коронавирусом. Но это не должно нас успокаивать. На своем горьком опыте знаем, к чему приводит пренебрежение простыми правилами во время вспышки эпидемии, и мы не должны это забывать», - предупредил эксперт.