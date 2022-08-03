Израиль меняет стратегию: «От слов к ракетам»

В том случае, если ситуация вокруг Газы продолжит оставаться столь же напряженной, Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) придется отказаться от «пассивного молчания» и перейти от слов к ракетам, заявил израильскому изданию Ynet высокопоставленный источник в Иерусалиме. По его словам, у Израиля нет желания вступать в военную конфронтацию, однако он сделает это, если не найдется иного выбора.

Источник издания считает, что палестинскому исламскому движению (ХАМАС) рано или поздно придется оказать давление на «Исламский джихад», который хочет отомстить за арест своего главаря в Иудее и Самарии. Если ХАМАС этого не сделает сам, то ему «напомнят» тысячи палестинцев, которые пострадали из-за эскалации. Он отметил, что в ХАМАС понимают, что очередная конфронтация ничего хорошего не принесет. По словам источника, Израиль готов дать «руководству анклава еще два-три дня на переговоры с Исламским джихадом», но по истечении этого срока начнет действовать самостоятельно. «Газа уже сейчас несет огромный экономический ущерб. Израиль также несет потери из-за временной блокады юга, но эти потери несоизмеримы с теми, что несут 2,5 млн палестинцев в Газе», - сказал собеседник Ynet.

Напряженная обстановка в Израиле возникла на фоне ареста одного из лидеров «Исламского джихада» – Басама аль-Саади израильские военные арестовали в ночь на 2 августа в Дженине.