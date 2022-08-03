Британского дипломата вызвали в МИД Азербайджана
Временный поверенный в делах посольства Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел.
Как сообщает пресс-служба МИД, ему был выражен решительный протест в связи с нападением, совершенным религиозной радикальной группой на посольство Азербайджана в Лондоне.
До сведения временного поверенного было доведено, что эта провокация серьезно затрагивает вопрос обеспечения безопасности дипломатического представительства и Великобритания должна принять меры безопасности в соответствии с международными правовыми обязательствами.
Было выражено требование о проведении соответствующими структурами Соединенного Королевства тщательного расследования в связи с произошедшим актом вандализма, привлечения ответственных лиц.