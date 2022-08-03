Включит ли Иран камеры на ядерных объектах?

Глава Организации по атомной энергии Ирана (AEOI) Мохаммад Эслами заявил, что его страна включит камеры МАГАТЭ на всех ядерных объектах при условии, что все обвинения, выдвинутые против Исламской Республики, будут сняты, пишет Mehr News. Об этом он заявил в ответ на вопрос о том, включит ли Иран камеры, если будет достигнуто соглашение о возобновлении ядерной сделки 2015 года, называемой Совместным всеобъемлющим планом действий (или СВПД).

По его словам, камеры будут снова включены только после того, как все антииранские обвинения будут сняты, при этом все заинтересованные стороны вернутся к своим обязательствам по СВПД.

Иран отключил несколько камер в июне 2022 года, когда Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) приняло соответствующую резолюцию, подготовленную США.