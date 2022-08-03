«Ядерной бомбе нет места в оборонной доктрине Ирана»

Глава Организации по атомной энергии Ирана Мохаммад Эслами (ОАЭИ) заявил, что Иран соблюдает Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) и никогда не чувствовал необходимости в ядерной программе. Об этом он сказал в интервью тегеранскому телеканалу Al-Alam TV.

«У нас нет ядерной программы и не ощущается необходимость в ней, потому что нет места для атомной бомбы ни в нашей оборонной доктрине, ни в наших религиозных убеждениях», - сказал Эслами.