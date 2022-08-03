Британская разведка: россияне бьют по украинцам с территории Запорожской АЭС

Российская армия использует захваченную ею Запорожскую АЭС и прилегающие территории города Энергодар для отдыха своих войск, чтобы снизить риск нанесения ударов Вооруженных сил Украины, поскольку станция обладает статусом защищенного объекта, полагает разведка Великобритании.

В сводке разведки о ситуации на войне в Украине говорится, что российские ВС, вероятно, действуют в районах, прилегающих к атомной электростанции, и используют артиллерийские подразделения, базирующиеся в этих районах, для обстрела украинской территории на западном берегу Днепра, отмечает британская разведка.

В сводке также отмечается, что хотя российские намерения относительно станции пока так и остаются неясными, действия, которые предпринимает армия России в районе АЭС, подрывают безопасность на объекте и его нормальную эксплуатацию.

Накануне в американском Институте изучения войны (ISW) также отмечали, что Россия пользуется защищенным статусом АЭС для обстрелов Украины. В ISW объясняли, что российские силы, базирующиеся вокруг АЭС, в последние недели атаковали украинские позиции, намеренно ставя Украину в сложное положение: либо украинские войска открывают ответный огонь, рискуя международным осуждением и ядерным инцидентом (что украинские силы вряд ли сделают), либо украинские силы позволяют российским продолжать обстрел своих позиций, говорилось в отчете ISW.