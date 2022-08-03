И немцы едут на Тайвань

Члены комитета Бундестага Германии по правам человека и гуманитарной помощи намерены приехать на Тайвань в конце октября, сообщает dpa со ссылкой на источники.

По словам источников, в состав делегации войдут по одному представителю от парламентских фракций и по два парламентария из Христианско-демократического и Христианско-социального союзов. На остров отправятся 8 парламентариев.

Издание отмечает, что эта поездка планировалась уже давно, однако ее не единожды переносили из-за пандемии COVID-19. Связывать этот визит с недавним приездом на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси не нужно, отмечает издание.