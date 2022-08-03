Таджикско-узбекские учения на границе с Афганистаном

В Узбекистане на Термезском полигоне начались совместные таджикско-узбекские учения «Содружество-2022», сообщает Минобороны Узбекистана.

«На военном полигоне в Термезе начались совместные военные учения Узбекистана и Таджикистана «Содружество-2022», - отметили в военном ведомстве.

На церемонии открытия учений выступили командующий войсками Юго-западного особого военного округа Узбекистана генерал-майор Зайнобиддин Иминов, а также замначальника генерального штаба ВС Таджикистана генерал-майор Эгамзод Шароф Худойберди. В рамках начавшихся учений стороны проработают приемы и способы ведения ближнего боя, эвакуации раненых и другие военные действия.

Ранее «Талибан» пригрозил Таджикистану захватом, если страна не прекратит вмешиваться во внутренние дела Афганистана. Талибы утверждают, что Таджикистан может быть захвачен за неделю. Накануне одну из погранчастей Таджикистана передислоцировали ближе к афганской границе.