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Правительство Тайваня с 2018 по 2022 годы потратило на лоббирование спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси $3,1 млн. Об этом пишет газета South China Morning Post. Тайбэй много лет спонсирует американских политиков для укрепления своих связей с Вашингтоном и продвижения своих интересов. «Независимо от того, какая политическая партия является правительством, наше представительство в США давно практикует найм фирм по связям с общественностью для оказания нам помощи в укреплении связей с Соединенными Штатами», - заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Тайваня Джоанн Оу. По ее словам, в этой практике нет ничего плохого, так как «многие страны также нанимали фирмы по связям с общественностью для лоббирования (в США – ред.)». Местные СМИ сообщали, что правительство платило значительные суммы по крайней мере трем политическим пиар-компаниям, чтобы помочь повлиять на Белый дом и Конгресс США. В частности, они нанимали известного лоббиста Боба Доула, бывшего сенатора США. Он смог организовать телефонный разговор главы Тайваня Цай Инвэнь с Дональдом Трампом за месяц до того, как он стал президентом в январе 2017 года. Согласно расследованию The New York Times, тайваньская сторона заплатила $140 000 долларов США в период с мая по октябрь 2016 года за усилия Доула.

Правительство Тайваня было также клиентами таких лоббистских фирм, как Potomac International Partners и Gephardt Group. Последняя компания стала мостом между Тайбэем и демократической партией США. Когда Джо Байден вступил в должность в 2021 году, Тайбэй переключил свое внимание на демократов, нацелившись на Нэнси Пелоси. Хотя они установили контакты со спикером даже раньше, в 2018 году. В сумме правительство Тайваня потратило $3,1 миллиона на лоббирование Нэнси Пелоси с 2018 по 2022 годы. Китайские СМИ поделились документами Gephardt Group, в которых были указаны все траты на спикера Палаты представителей США. Благодаря этому глава Тайваня Цай Инвэнь встретилась с Пелоси в Нью-Йорке в 2019 году.