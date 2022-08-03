Украинские военные уничтожили два автомобиля с российскими войсками, которые возвращались с совещания. Об этом в Telegram сообщил офицер ВСУ Анатолий Штефан.

Военный показал кадры уничтожения транспорта российской армии. По данным Штефана, в автомобилях на момент удара находились российские командиры. Убиты 6 командиров и 5 сопровождавших рядовых солдат.

На кадрах видно, как снаряд ВСУ попадает точно в автомобили по ходу движения. Вследствие удара первая машина мгновенно разрывается на части, вторая - переворачивается и в задымленном состоянии еще какое-то время движется по инерции.