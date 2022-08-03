Иран планирует использовать его для шпионажа на Ближнем Востоке. РФ согласилась построить для «Хайяма» систему «Канопус-V» – она будет оснащена камерой высокого разрешения, которая позволит Тегерану практически непрерывно следить за важными объектами в Иране и Персидском заливе.

Спутник будет запущен 9 августа с космодрома «Байконур» с помощью ракеты «Союз».

На шестом месяце войны Россия намерена шпионить за Украиной с помощью иранского разведывательного спутника «Хайям», пишет The Washington Post.

По информации издания, Россия сообщила Ирану о намерении самостоятельно использовать спутник для наблюдения за целями в Украине в течение нескольких месяцев или дольше.

Западные представители силовых ведомств отметили, что камера спутника имеет разрешение 1,2 метра, что существенно расширяет возможности Ирана, в частности, из-за возможности «поручить» новому спутнику вести непрерывный контроль за выбранными местами, отмечают официальные лица.