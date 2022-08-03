Посла Китая вызвали в Белый дом

Посол Китая в США Цинь Ган был вызван в Белый дом в связи с ситуацией вокруг Тайваня, пишет газета The Washington Post со ссылкой на заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джона Кирби.

"После ночных действий Китая мы вызывали посла Цинь Гана в Белый дом, чтобы выразить протест в связи с провокационными действиями КНР. Мы осуждаем военные действия КНР, они безответственны и противоречат нашим давним целям по поддержанию мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении.

Белый дом также подтвердил послу, что хочет сохранить все линии связи открытыми и что ничего не изменилось в политике Соединенных Штатов в отношении «одного Китая», однако Белый дом также подчеркнул, что считает действия Пекина неприемлемыми.