Предприимчивый агджабединец превратил двор соседа в наркоплантацию

Сотрудники Агджабединского РОП задержали жителя района Фахреддина Гасымова, подозреваемого в выращивании наркосодержащих растений на участке проживающего за границей соседа. Об этом сообщили в бардинской региональной группе пресс-службы МВД.

В ходе следствия было установлено, что Ф.Гасымов, воспользовавшись отсутствием хозяина, выращивал агротехническим методом на соседском участке коноплю. Во время инспекции территории было обнаружено и изъято 46 кустов каннабиса и более одного килограмма марихуаны.

По данному факту ведется расследование.