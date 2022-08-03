И Афганистан угрожает захватить Таджикистан… за неделю. Душанбе концентрирует войска на границе горячая тема
Заместитель командира 217-го армейского корпуса талибов мулла Джан Мохаммад Хамза, известный как мулла Джан, заявил, что их силы способны захватить Таджикистан в течение недели. В ответ на это Душанбе придвинул свою пограничную часть на 12 километров ближе к границе с Афганистаном.
Уже не первый раз афганские политики «второго ряда» выступают с угрозами в адрес Таджикистана. Не так давно это сделал Гульбеддин Хикматияр, бывший премьер-министр и основатель Исламской партии Афганистана, который заявил, что Таджикистан, «предоставив убежище афганской оппозиции, объявил войну Афганистану». Теперь об этом говорит авторитетный военачальник талибов, в корпус которого входят Кундузская, Багланская, Тахарская и Бадахшанская бригады.
С одной стороны, все это пока еще носит со стороны талибов элемент политической игры. Душанбе грозят, но делают это так, чтобы в случае, если позиция таджикской стороны изменится в лучшую для «Талибана» сторону, прозвучавшие слова можно было бы дезавуировать. Дескать, мало ли кто там чего наговорил, высшее руководство «Талибана» к этому никакого отношения не имеет, более того, постоянно подчеркивает, что с территории Афганистана не исходит ни одной угрозы для его соседей, особенно в Центральной Азии.
Душанбе более прямолинеен. Мало того, что он требует от Кабула создания инклюзивного правительства с участием национальных меньшинств – этого от него все уже год требуют, так еще и намекает, что эта пресловутая инклюзивность подразумевает массовое вхождение в органы власти афганских таджиков. Причем по предложенным Душанбе спискам.
И укрепляет свои вооруженные силы за счет военной помощи из Москвы и Тегерана, а также финансовых взносов от других государств, включая США, которые Рахмон с самых высоких трибун убеждает, что талибы готовят «коварные и зловещие планы» экспансии в Таджикистан, а потому – «помогите кто чем может».
Что интересно, при этом он с гневом отметает обвинения в том, что с его стороны имеет место вмешательство во внутренние дела Афганистана. Видимо, прямая финансовая и военно-техническая поддержка Масуда-младшего и его Фронта национального сопротивления, который ведет с талибами вооруженную борьбу, таковыми в рамках таджикского видения ситуации явно не считаются.
Со своей политикой в отношении «Талибана» Душанбе в регионе остался в гордом одиночестве. С талибами выстроить взаимовыгодные отношения хотят все – и государства Центральной Азии, и Пакистан, и Иран. И лишь таджикское руководство упорно «идет своим путем».
Что примечательно – талибы прекрасно понимают, что является этому причиной. В выступлении муллы Джана прозвучала интересная фраза о том, что захват Таджикистана будет возможен тогда, когда за Рахмоном перестанет стоять «Россия и силы ОДКБ». Навряд ли это произойдет в обозримой перспективе, 201-ю базу Москва рассматривает как опору своего присутствия на военно-политическом пространстве Центральной Азии. Но посыл интересный.
По сути, талибы начали зондировать почву, как далеко Россия готова зайти в своей поддержке Рахмона, который своей политикой торпедирует диалог «Центральная Азия – Иран - Пакистан - «Талибан». Диалог, обещающий немалые экономические выгоды его участникам, в том числе и Москве.
Пока Россия не готова к резким поворотам на афганском направлении. И не хочет здесь что-то менять: «Рахмон-друг лучше новых двух». Но и талибы не оставляют надежд изменить ситуацию. А пока таджикские власти в ответ на заявления политиков и командиров «второго ряда» «Талибана» предпринимают вполне конкретные перемещения войск исходя из местной поговорки: «С талибами разговаривай, но верблюда с пулеметом в надежное место размещай». И чем закончатся подобные опасные игры – не может сказать никто…