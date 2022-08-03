ВСУ освободили село на Харьковщине и передвинули линию фронта

Украинские войска освободили от россиян село Дибровное под Изюмом (Харьковская область). Тем самым ВСУ смогли передвинуть линию фронта. Об этом в Facebook сообщили в пресс-службе 93-й ОМБр «Холодный Яр».

«Бойцы 93 бригады «Холодный Яр» уверенно идут вперед на Изюмском направлении. Бригада оттеснила врага за село Дибровное и передвинула линию фронта. Отрезанные от снабжения россияне бежали, бросая технику. Правда, перед уходом обильно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами», - говорится в сообщении.