ВСУ освободили село на Харьковщине и передвинули линию фронта
Украинские войска освободили от россиян село Дибровное под Изюмом (Харьковская область). Тем самым ВСУ смогли передвинуть линию фронта. Об этом в Facebook сообщили в пресс-службе 93-й ОМБр «Холодный Яр».
«Бойцы 93 бригады «Холодный Яр» уверенно идут вперед на Изюмском направлении. Бригада оттеснила врага за село Дибровное и передвинула линию фронта. Отрезанные от снабжения россияне бежали, бросая технику. Правда, перед уходом обильно заминировали село противопехотными и противотанковыми минами», - говорится в сообщении.
В частности, о ходе боевых действий на Изюмском направлении рассказал офицер 93-й бригады Александр: «Как освободили? Да вытеснили просто. Им уже не осталось путей подвоза, нарушена вся логистика, люди...»
По его словам, россияне, которые были в селе, поняли, что им перекрыли кислород, им нечем подвезти провизию, боеприпасы, эвакуация раненых усложняется, а потому «героически» отступили.