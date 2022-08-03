Фонд Назарбаева подал в суд на американских журналистов

Фонд Нурсултана Назарбаева подал иск в суд на Journalism Development Network - базирующийся в США новостной сайт, который специализируется на темах организованной преступности и борьбы с коррупцией, сообщает Fergana News.

Как отмечает издание, поводом для разбирательств стала статья от 19 января 2022 года, в которой говорилось, что посредством Фонда Назарбаев полностью контролирует миллиарды долларов, предназначенные для финансирования местных образовательных проектов. По мнению истца, изложенные в статье предположения порочат его деловую репутацию, являются ложными и клеветническими. Фонд потребовал от ответчика материальную компенсацию, сумма которой не называется.

Отмечается, что интересы Фонда представляет адвокат Мэтью Шварц из вашингтонской фирмы Boies Schiller Flexner.

Исполнительный директор Journalism Development Network Дрю Салливан, в свою очередь, заявил, что иск фонда не имеет оснований и что журналисты придерживаются своей версии.