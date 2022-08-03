Трагедия в Лачине: погиб азербайджанский солдат, еще один ранен

В пятницу, 5 августа, в Лачинском районе при выполнении служебного задания на труднопроходимой местности обломок камня, оторвавшийся от скалы, упал на солдат срочной военной службы азербайджанской армии Самира Худиева и Таира Алиева, передает Минобороны Азербайджана.

В результате инцидента С.Худиев от полученных травм скончался на месте. Состояние Т.Алиева оценивается как тяжелое.

По факту возбуждено уголовное дело, ведется расследование.