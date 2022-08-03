Китай остановил военное сотрудничество с США

Пекин отменил рабочую встречу представителей Минобороны США и Китая и прекратил диалог на уровне представителей региональных военных командований двух государств в ответ на визит спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщила пресс-служба МИД КНР.

Согласно данным, Пекин остановил военное сотрудничество с США из-за поездки Пелоси, несмотря на многочисленные протесты со стороны Китая. Сообщается, что КНР также прекратит контакты с американскими представителями в рамках механизма по обеспечению морской безопасности.