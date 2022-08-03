Кремль о планах Анкары провести военную операцию в Сирии

В Кремле учитывают законную озабоченность Турции в связи с возможной угрозой ее безопасности в Сирии, но призывают не предпринимать «действий, которые могут привести к дестабилизации ситуации» в этой стране, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя вопрос журналистов о планах Турции провести в Сирии военную операцию.

«Да, у Турции есть законная озабоченность по соображениям безопасности, которую мы, конечно же, учитываем», - отметил Песков, сообщают российские СМИ.

При этом, подчеркнул он, «очень важно не допускать каких-то действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Сирии, или что может поставить под угрозу территориальную и политическую целостность Сирии».