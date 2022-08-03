Эрдоган вылетел в Сочи на переговоры с Путиным

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вылетел из Стамбула в 13:00 по местному времени. Он прибудет в Сочи в 15:00 по московскому времени. Об этом сообщил турецкий канал TRT Haber.

Вместе с ним прибудут министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, министр обороны Хулуси Акар, пресс -секретарь президента Ибрагим Калын и президент Национальной разведывательной организации (MIT) Хакан Фидан. В делегацию также вошли министры энергетики, финансов, сельского хозяйства и другие.

Переговоры сначала пройдут тет-а-тет между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, а затем с участием делегаций. Президенты обсудят глобальные и региональные вопросы, а также двусторонние отношения.