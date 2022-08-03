На Кипре нашли газ

Итальянская и французская энергетические компании Eni и Total, совместно занимающиеся разведкой природного газа на кипрском шельфе, обнаружили крупные запасы голубого топлива в шестом блоке исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Кипра, сообщает Кипрская телерадиовещательная корпорация (RIK).

Согласно сообщению, официальное объявление об этом ожидается после проведения дополнительных исследований. Отмечается, что поблизости от обнаруженного нового месторождения могут располагаться и другие газовые запасы.

После появления сообщения об обнаружении запасов газа министр иностранных дел Кипра Иоаннис Касулидис сказал, что его еще официально не информировали об этом. Касулидис напомнил о процедуре, согласно которой энергетические компании должны сначала передавать сведения Министерству энергетики, торговли и промышленности и только затем делать публичные заявления. Он также привлек внимание к тому, что Анкара имеет претензии на эту зону, где ведут разведку Eni и Total.