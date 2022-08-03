Армяне в Лачине: «Нам приказано покинуть город до конца месяца»

Отдел информации 14:56

Армения готовится в ближайшее время эвакуировать своих соотечественников из Лачина. В то же время в Ереване заявляют, что им не был представлен план новой дороги, построенной Азербайджаном в качестве альтернативы Лачинскому коридору, что с точки зрения армянского руководства является нарушением одного из условий Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года. Об этом корреспондентам «Радио Свобода» сообщили проживающие в Лачине армяне. По их словам, они узнали об этом минувшим вечером (после последних боестолкновений в Карабахе - прим. ред.) в «администрации» города Лачин.

Анна Маркарян, одна из незаконно проживающих в Лачине гражданок Армении, заявила, что ей было приказано покинуть город на основании распоряжения Араика Арутюняна (глава т.н. «режима в Ханкенди» - ред.). При этом, куда именно ее переселят, Маркарян не знает. Сообщается также, что утром 4 августа в «администрацию» Араика Арутюняна в Ханкенди были вызваны члены так называемой армянской «администрации» города Лачин, а также «мэр» села Забух, которым сообщили, что до конца августа все жители Лачина должны быть эвакуированы. При этом не сообщается, какие указания были даны в отношении армян, незаконно поселившихся в селе Забух. По информации радио «Свобода», «мэр» этого села вернулся из Ханкенди вечером, однако конкретного ответа касательно судьбы здешних армян так и не дал. Напомним, что азербайджанская сторона потребовала перевода движения между Арменией и Карабахом на новую дорогу, альтернативную Лачинскому коридору, а также настаивает на эвакуации граждан Армении из города Лачин. При этом подчеркивается, что если Лачинский коридор будет закрыт, село Забух останется под контролем Азербайджана. Около двух месяцев назад премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что в соответствии с Трехсторонним соглашением от 10 ноября Армения вернет Азербайджану контроль над городом Лачин и окрестными селами Сус и Забух только после того, как завершится строительство новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору. Но армяне, незаконно проживающие в селе Забух, заявили тогда, что слова Пашиняна для них не закон, что они не покинут село и даже готовы с оружием в руках отстаивать свое право жить в «родном селе».