Армяне в Лачине: «Нам приказано покинуть город до конца месяца»
Армения готовится в ближайшее время эвакуировать своих соотечественников из Лачина. В то же время в Ереване заявляют, что им не был представлен план новой дороги, построенной Азербайджаном в качестве альтернативы Лачинскому коридору, что с точки зрения армянского руководства является нарушением одного из условий Трехстороннего соглашения от 10 ноября 2020 года.
Об этом корреспондентам «Радио Свобода» сообщили проживающие в Лачине армяне.
По их словам, они узнали об этом минувшим вечером (после последних боестолкновений в Карабахе - прим. ред.) в «администрации» города Лачин.
Анна Маркарян, одна из незаконно проживающих в Лачине гражданок Армении, заявила, что ей было приказано покинуть город на основании распоряжения Араика Арутюняна (глава т.н. «режима в Ханкенди» - ред.). При этом, куда именно ее переселят, Маркарян не знает.
Сообщается также, что утром 4 августа в «администрацию» Араика Арутюняна в Ханкенди были вызваны члены так называемой армянской «администрации» города Лачин, а также «мэр» села Забух, которым сообщили, что до конца августа все жители Лачина должны быть эвакуированы. При этом не сообщается, какие указания были даны в отношении армян, незаконно поселившихся в селе Забух. По информации радио «Свобода», «мэр» этого села вернулся из Ханкенди вечером, однако конкретного ответа касательно судьбы здешних армян так и не дал.
Напомним, что азербайджанская сторона потребовала перевода движения между Арменией и Карабахом на новую дорогу, альтернативную Лачинскому коридору, а также настаивает на эвакуации граждан Армении из города Лачин. При этом подчеркивается, что если Лачинский коридор будет закрыт, село Забух останется под контролем Азербайджана.
Около двух месяцев назад премьер-министр Никол Пашинян подтвердил, что в соответствии с Трехсторонним соглашением от 10 ноября Армения вернет Азербайджану контроль над городом Лачин и окрестными селами Сус и Забух только после того, как завершится строительство новой дороги, альтернативной Лачинскому коридору. Но армяне, незаконно проживающие в селе Забух, заявили тогда, что слова Пашиняна для них не закон, что они не покинут село и даже готовы с оружием в руках отстаивать свое право жить в «родном селе».
Впрочем, после недавних столкновений в Карабахе и ударов азербайджанской армии по незаконным армянским вооруженным формированиям проживающие в Забухе армяне о сопротивлении больше не заикаются и готовы после соответствующих указаний покинуть село.
С другой стороны, Тигран Абрамян, депутат парламента Армении от оппозиции, сообщил на своей странице в Facebook, что Азербайджан дал властям Армении возможность использовать альтернативную Лачинскому коридору дорогу до 1 сентября. По его словам, хотя строительство новой дороги продолжается уже полтора года, власти Армении поднимают вопросы по этому поводу только сейчас.
«Судя по всему, за кулисами наши власти согласились и на альтернативный маршрут, и на эвакуацию Лачина, Забуха и Суса, однако не предприняли вытекающих из этого шагов, - отметил депутат. - Они прекрасно понимали, что если не построят вовремя армянскую часть дороги, то возникнут большие проблемы. И тем не менее они не стали ее строить».
В то же время Гнел Саносян, министр территориального управления и инфраструктуры Армении, заявил на днях журналистам, что строительство армянской части дороги, альтернативной Лачинскому коридору, будет завершено к весне следующего года.
Но, судя по последним событиям, армянам придется вернуть под контроль Азербайджана Лачин, Сус и Забух еще до того, как будет готова часть альтернативной автотрассы, которая проходит по территории Армении.