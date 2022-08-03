Уволен еще один высокопоставленный таможенник
Начальник Главного управления технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Тамкин Халилов отправлен в отставку, передает Qafqazinfo.
По данным издания, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета, первый заместитель председателя Шахин Багиров.
Информация о Т.Халилове, который занимал эту должность с 2018 года, уже удалена с официального сайта ведомства.
Напомним, что ранее были уволены три высокопоставленных сотрудника Гостаможни.