Уволен еще один высокопоставленный таможенник

Начальник Главного управления технологических инноваций и статистики Государственного таможенного комитета, генерал-майор таможенной службы Тамкин Халилов отправлен в отставку, передает Qafqazinfo.

По данным издания, соответствующее распоряжение подписал временно исполняющий обязанности председателя Государственного таможенного комитета, первый заместитель председателя Шахин Багиров.

Информация о Т.Халилове, который занимал эту должность с 2018 года, уже удалена с официального сайта ведомства.

Тамкин Халилов

Напомним, что ранее были уволены три высокопоставленных сотрудника Гостаможни.