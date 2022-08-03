В среду, 3 августа, на горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о пожаре в подсобном помещении, принадлежащем Натаван Мамедли в городе Исмаиллы. В результате оперативного вмешательства пожарных МЧС огонь был потушен, а близлежащие строения защищены от пожара.

В ходе предварительного расследования было установлено, что пожар был спровоцирован умышленно. В результате необходимых мер, проведенных Государственной службой пожарного надзора МЧС, было установлено, что поджог был совершен 50-летним Теймуром Насировым.

Собранные материалы были направлены в соответствующие органы для дачи правовой оценки.