В Генпрокуратуре расследовали массовую вырубку деревьев

В Генпрокуратуре расследовали дело о незаконной вырубке деревьев.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Генпрокуратуры, было установлено, что в результате незаконной вырубки деревьев и кустарников, не входящих в лесной фонд, в селе Бюрджали Ленкоранского района, селе Пуштатала Балакенского района, селе Исагбаги Зардабского района и на территории Огузского района ущерб составил 49 тысяч манатов.

По указанным фактам возбуждены уголовные дела по статьям 259.1, 259.2.4 (незаконная рубка древесины) Уголовного кодекса и направлены в соответствующие органы внутренних дел для проведения расследования.