В пресс-службе Министерства здравоохранения сообщили, что в связи с этим в министерстве состоялось мероприятие. Министр здравоохранения Теймур Мусаев поздравил награжденных медработников и подчеркнул, что каждый из них имеет успехи и достижения в области здравоохранения.

За плодотворную деятельность в области здравоохранения медалью «Терегги» награждены Мехраб Абдурахманов, Наиля Алиева, Хикмет Исмаилов, Хагигат Пиралиева и Афиг Рагимов. Другим распоряжением Нурие Гадировой было присвоено почетное звание «Заслуженный врач».

Отмечалось, что государственные программы, проекты, медицинские учреждения, строящиеся и оснащаемые в последние годы самым современным оборудованием в Азербайджане, являются наглядным примером большого внимания и заботы руководства страны к этой сфере.

Затем Теймур Мусаев вручил награды вышеуказанным лицам и пожелал им успехов в дальнейшей деятельности.