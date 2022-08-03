Молдова не поедет в Россию за дешевым газом

Молдова ведет «борьбу за энергетическую независимость» и не планирует идти на уступки России ради более дешевого газа, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спыну в эфире телеканала Jurnal TV.

По его словам, сейчас Молдова не готова к борьбе за энергетическую независимость, но в условиях кризиса у нее нет выбора. «Думаете, если мы 10 раз поедем в Москву, ситуация изменится? Если Майя Санду или я еще 10 раз поедем в Москву? Ситуация изменится лишь в том случае, если будут определенные требования. Хочу спросить у зрителей, готовы ли они к уступкам. У нас сейчас ведется настоящая борьба за независимость», - пояснил он в ответ на вопрос о том, не хотят ли власти попросить у России более дешевый газ.