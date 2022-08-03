Кто он, загадочный азербайджанец, купивший в Бодруме пятизвездочный отель за 35 миллионов долларов?

Как стало известно, предыдущим владельцем отеля, на который ранее был наложен арест из-за кредитной задолженности, был Абдулла Хейекан, гражданин Турции иорданского происхождения.

По сообщениям турецких СМИ, азербайджанский бизнесмен, имя которого не называется, приобрел действующий пятизвездочный «Thor Hotel» в турецком городе-курорте Бодрум.

Отель был арестован три года назад из-за невыплаченного его владельцем кредита Государственного банка Турции Halk Bank в размере 32 миллионов евро. В результате банк конфисковал отель и выставил его на продажу с аукциона.

Согласно информации, размещенной на местных туристических сайтах, «Thor Hotel» был продан на аукционе с заранее определенным исходом. Отмечается, что турецкие и иностранные бизнесмены, изъявившие желание предложить за отель более высокую цену, к торгам допущены не были.

Однако администрация «Thor Hotel» опровергла сообщения о том, что отель был конфискован банком из-за кредитной задолженности. В частности, представители администрации утверждают, что азербайджанский бизнесмен предложил за объект хорошую цену - 35 миллионов долларов, после чего владелец, Абдулла Хейекан, согласился на сделку и подписал договор о продаже. При этом было обговорено, что до 31 октября отелем будет управлять Абдулла Хейекан.

В то же время ряд турецких изданий настаивают, что прежний владелец «Thor Hotel» действительно не смог вовремя погасить кредит, полученный от государственного Halk Bank, который в течение четырех лет ждал погашения ссуды, пока в конце 2021 года не наложил на отель арест.

Любопытно, что Осман Арслан, исполнительный директор Halk Bank, на вопросы журналистов по этому поводу отвечать отказался.