Новая карта «TamGənc» для молодежи от банка ABB

Банк ABB, предоставляющий широкий спектр продукции для различных сегментов, представил новый продукт для молодежи - универсальную карту «TamGənc».

Карта «TamGənc», предназначенная для лиц в возрасте от 18 до 25 лет, дает возможность пользоваться различными банковскими услугами со специальными преимуществами. Владельцы «TamGənc» освобождены от комиссии при переводе с карты на карту в пределах страны до 2000 манатов и при обналичивании до 5000 манатов как в банкоматах ABB, так и в банкоматах других локальных банков.

Новая карта предоставляет до 6% годового дохода от остатка денег на счете и возможность получения кешбэка при покупках в маркетах, в ресторанах, в магазинах электроники и одежды и на автозаправочных станциях. Следует отметить, что при оплате картой «TamGənc» в некоторых объектах кешбэк может достигать 5%. Сюда входят книжные магазины, музеи, такси и транспортные услуги, а также покупки на музыкальных онлайн-платформах.